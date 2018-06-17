وقال تشون نارين، قائد شرطة إقليم بريه سيهانوك إن السيارة الرياضية التي كانت تقل راناريده اصطدمت مباشرة بسيارة أجرة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

ونقلت رويترز عن نارين قوله: "نقل الأمير بطائرة هليكوبتر إلى وحدة إنقاذ طوارئ في فنومبينه وهو مصاب بجروح خطيرة، لكنه سيكون بخير".

وأفاد بأن زوجته اوك فالا، البالغة من العمر 39 عاما، توفيت في المستشفى ببريهسيهانوك، مشيرا إلى أن السيارتين في الحادث كانتا مسرعتين.

والأمير نورودوم راناريده (73 عاما) هو ابن الملك الراحل نورودوم سيهانوك والأخ غير الشقيق للملك الحالي نورودوم سيهاموني.