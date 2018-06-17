وقال مادورو في اجتماع مع عسكريين إن "حكومة خوان مانويل سانتوس تقوم بإثارة الأحداث والاستفزازات ذات الطابع العسكري انطلاقا من كولومبيا وداخل الأراضي الفنزويلية أيضا بهدف التسبب بصراع" بين البلدين.



وأضاف: "أتوجه من هنا إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة الكولومبية كي لا توافق على مناورات رئيسها المنتهية ولايته الذي يرغب في إثارة نزاع مسلح لصالح الإمبريالية الأميركية الشمالية ضد جمهورية فنزويلا السيادية"، حسب ما نقلت "فرانس برس".



وجاءت اتهامات الرئيس الفنزويلي عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا والتي تجري الأحد، والتي لا يمكن فيها لسانتوس الترشح مرة أخرى بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين له منذ العام 2010.



ودعا مادورو خليفة الرئيس الكولومبي الحالي إلى "تصحيح الأخطاء الكبرى التي ارتكبها خوان مانويل سانتوس"، والتي أسفرت بحسب قوله عن أسوأ العلاقات "منذ مئتي عام" بين البلدين الجارين.



وأصدر مادورو تعليماته لقائد العمليات الاستراتيجية الجنرال ريميخيو سيبالوس اتخاذ "الإجراءات اللازمة للقضاء على أي استفزازات أو حوادث قد تقوم بها الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها لتقويض العلاقات بين كولومبيا وفنزويلا".



وتفاقمت العزلة الدولية للحكم الفنزويلي منذ إعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية جديدة في اقتراع قاطعه تحالف المعارضة "منصة الوحدة الديموقراطية" الذي اعتبر الانتخاب مزورا.