وقال الرئيس النمساوي، فون در بيلن، إنه يأمل في الحصول على "توضيحات كاملة" من قبل السلطات الألمانية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال "ستعيد طرح مسألة الثقة بين الدول على المدى الطويل"، وفق "فرانس برس".

ومن ناحيته، طلب المستشار، سيباستيان كورتز، من برلين "تعاونا جيدا" لتسليط الضوء على التقارير الصحفية.

وكانت صحيفة "ستاندارد" النمساوية كشفت في عددها الصادر السبت أن لديها لائحة بأهداف تعرضت للتجسس من قبل الاستخبارات الألمانية بين عامي 1999 و2006 تشمل نحو 2000 رقم هاتف من الشبكة الأرضية والنقالة وأرقام فاكس وعناوين إلكترونية لوزارات ومنظمات دولية وسفارات وشركات مقارها في النمسا.

وأوردت صحيفة "بروفيل" الأسبوعية النمساوية المعلومات نفسها.

ومن بين المنظمات الدولية التي تعرضت للتجسس، وفق الصحف، منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكلها مقارها في فيينا، عاصمة النمسا.

وكانت الاستخبارات الخارجية الألمانية تعرضت العام 2015 لموقف محرج، عندما تبين أنها تتجسس على دول حليفة بينها النمسا سواء لصالحها أو لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية.