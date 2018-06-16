وأظهر الشريط، الذي نشر في ثاني أيام مسابقة كأس العالم لكرة القدم، مركبات عسكرية تطلق الصاروخ في منطقة غابات.

ولم تحدد الوزارة تاريخ أو مكان إطلاق الصاروخ.

وتثير الصواريخ الروسية غضب الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي، وتأتي بعد انتقادات حادة وجهها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

واعتبر ماتيس، الجمعة، أن "بوتن يسعى إلى تفتيت حلف شمال الأطلسي، ويسعى لتقويض جاذبية نموذج الديموقراطية الغربية ويحاول تقويض السلطة الأخلاقية الأميركية".

وقال إن تصرفات الرئيس الروسي تهدف ليس إلى تحدي قوة أميركا العسكرية مباشرة، ولكن إلى "تقويض إيماننا بمبادئنا".