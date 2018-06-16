وكانت قمة مجموعة السبع باءت بالفشل بعد انسحاب ترامب فجأة من البيان الختامي الصادر عنها، وشن هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين كانوا موجودين وراء كواليس القمة، أن نظراء ترامب شعروا بالاستياء من عبارات أطلقها وتتعلق بمواضيع التجارة والإرهاب والهجرة.

ووصف ترامب بحسب مسؤول أوروبي الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا، ثم قال لآبي شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكنني أن أرسل لك 25 مليون مكسيكي وسوف تخرج من منصبك قريبا جدا".

وأضاف المصدر أنه عندما تحول الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترامب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لا بد أنك تعرف عن هذه (المسألة)، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون في باريس".

كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، انتقادات ترامب، الذي وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي" في إشارة إلى فرض الاتحاد الأوروبي غرامات في قضايا لمكافحة الاحتكار وضرائب ضد شركات التكنولوجيا الأميركية.