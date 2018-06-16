وعندما سئل هل يعتزم الاجتماع ببوتن هذا الصيف قال ترامب: "نعم. من الممكن أن نجتمع".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن موسكو لا تستبعد عقد اجتماع بين بوتن وترامب هذا الصيف.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيسكوف قوله إنه لا توجد تفاصيل ملموسة بشأن النطاق الزمني لاجتماع.

وفي تصريحات للصحفيين ألقى ترامب باللوم على الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وقال ترامب: "الرئيس أوباما خسر القرم (...) أوباما خسر القرم لأن الرئيس بوتن لم يحترم الرئيس أوباما ولم يحترم بلدنا ولم يحترم أوكرانيا".

وفي كلمة خلال حفل تخرج بكلية الحرب البحرية، الجمعة، كان وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أشد انتقادا لروسيا.

وقال ماتيس: "للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية كانت روسيا البلد الذي أعاد رسم الحدود الدولية بقوة السلاح في جورجيا وأوكرانيا".

وقال الجيش الأميركي في استراتيجية جديدة للدفاع الوطني في وقت سابق من العام الجاري إن مواجهة روسيا ستكون لها الأولوية.