وذكرت المصادر أن النائب إبراهيم خليل يلديز كان يزور متاجر في منطقة سروج بإقليم شانلي أورفة عندما دب شجار بين أعضاء حملته وأصحاب المتاجر، حسب ما نقلت "رويترز".

وقالت المصادر إن شقيقه وشخصين من الجانب الآخر قتلوا في معركة مسلحة اندلعت بعد ذلك، وبأن 8 أشخاص آخرين قد نقلوا للمستشفى.

واعتقلت الشرطة إثر الحادث 10 أشخاص في المنطقة التي يغلب الأكراد على سكانها.