وقال مكتب الادعاء في بيان اليوم الخميس إن سيف الله هـ. احتجزفي مدينة كولونيا بغرب البلاد يوم 13 يونيو بعد تفتيش شقته.



وأضاف أن المشتبه به اشترى ألف حبة من الرايسين، وهو سم يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع، بالإضافة إلى مطحنة قهوة إلكترونية عن طريق الإنترنت.



وقال المدعون إنهم لم يحددوا بعد مدى التقدم الذي حققه المشتبه في التخطيط لهجوم باستخدام الرايسين.



وقالوا "هناك اشتباه قوي أنه تعمد إنتاج أسلحة كيماوية. كما يشتبه فيه بشكل مبدئي فيما يتصل بالإعداد لعمل تخريبي عنيف ضد الدولة".



وأضافوا أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المشتبه به "عضو في منظمة إرهابية"، وفقا لوكالة "رويترز"

كما لا يعلم المدعون بعد إن كان المشتبه به حدد موعدا أو هدفا للهجوم المحتمل.