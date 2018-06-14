وتأتي الموافقة الألمانية على صفقة الطائرات الإسرائيلية كبديل مؤقت حتى تصبح طائرة أوروبية بدون طيار جاهزة للتشغيل بحلول عام 2025.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الصفقة قائلا: "إنها صفقة ضخمة. ستترتب عليها آثار على الصناعة الدفاعية لدينا وعلى الاقتصاد الإسرائيلي قبل كل شيء، بالإضافة إلى التعزيز المستمر للعلاقات الأمنية بين ألمانيا وإسرائيل"، حسب ما نقلت "رويترز".

ولاقت الصفقة اعتراضات العام الماضي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، المشارك في الائتلاف الحاكم الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، وذلك بحجة إمكانية تسليح هذه الطائرات في المستقبل، علما أن الجيش الألماني يستخدم حاليا نموذجا مختلفا من طائرات "هيرون" لا يمكن تسليحها.

واتفق المحافظون بزعامة ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي خلال مفاوضات تشكيل ائتلاف جديد في فبراير، على استئجار الطائرات دون طيار التي تصنعها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية حتى عام 2027، لكن مع تأجيل اتخاذ قرار بشأن أي تسليح مستقبلي حتى يناقش البرلمان الأمر، حسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت مصادر برلمانية ألمانية إن برنامج الحصول على الطائرات مقسم لجزئين، الأول عقد قيمته 177 مليار يورو بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية، والآخر بين الجيش الألماني وإيرباص قيمته 718 مليون يورو.