وجاءت مصر في المركز الـ16 في التقرير السنوي الدولي لغالوب عن القانون والنظام في 142 دولة ومنطقة حول العالم.

وسبقت مصر بريطانيا (المركز 21)، والولايات المتحدة (المركز 35)، في معايير الأمن.

وتصدرت سنغافورة تقرير غالوب كأكثر بلدان العالم أمانا، تلتها النرويج، ثم أيسلندا، وفنلندا.

بينما تذيلت فنزويلا التقرير كأكثر البلدان خطورة في العالم، وجاء قبلها جنوب أفريقيا وليبيريا والغابون وجنوب السودان وأفغانستان.

واعتمد تقرير غالوب على استطلاع رأي مواطني الدول المستطلعة عن شعورهم بالأمان داخل بلادهم. وأجرت غالوب مقابلات شخصية أو عبر الهاتف مع 148 ألف شخص بالغ، في 142 دولة ومنطقة.

وسأل باحثو غالوب المستطلعين عن قوة الشرطة المحلية، وإذا ما كان المواطنون يشعرون بالأمان عند السير في الشوارع مع حلول الظلام، وتعرضهم للسرقات أو سطو مسلح أو أي اعتداءات في الشارع خلال عام 2017.

وحصلت مصر على 88 نقطة من أصل 100 نقطة، تساوت فيها مع الدنمارك وسلوفينيا ولوكسمبورغ وأستراليا والصين ونيوزيلندا.

وكانت مصر حصلت على 82 نقطة في عام 2016، لكن تقرير 2017 أظهر التحسن الأمني.