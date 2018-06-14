وقال الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الياباني تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا "نعتقد أن كيم جونغ-أون فهم الطابع الملح" لعملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وبأنه "يتعيّن علينا إتمامها سريعا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وقّعا خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة، الثلاثاء، وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي، ولكن من دون تحديد أي جدول زمني لذلك.

وأكد بومبيو أيضا أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة التوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة، ويمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها".

والعبارتان الأخيرتان شرطان دأبت واشنطن على ربطهما بأي نزع للقدرات النووية لبيونغ يانغ، لكن الوثيقة التي وقعها ترامب وكيم خلت من أي ذكر لهما.

وشدد الوزير الأميركي على أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ لن يتم إلا بعد "نزع سلاحها النووي بالكامل".

من جهتها أكدت الوزيرة الكورية الجنوبية أن "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم أقوى من أي يوم مضى"، في رسالة تطمين تأتي عقب المفاجأة التي فجّرها ترامب إثر قمة سنغافورة بإعلانه وقف المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول نزولا عند طلب بيونغ يانغ.