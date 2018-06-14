وقال بومبيو إن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي البالستي لن ترفع طالما أن عملية "نزع السلاح النووي" لم تنته بالكامل".

وأضاف الوزير الأميركي إن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة التوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وقعا خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة الثلاثاء وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي ولكن من دون أن يكون هناك أي ذكر لعبارتي "يمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها" وهما شرطان دأبت واشنطن على ربطهما بأي نزع للقدرات النووية لبيونغ يانغ.