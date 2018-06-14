وحسب فرانس برس، أكد مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا، أنه حتى أولئك الذين يظنون أنهم غير مهمين على الإطلاق يمكن أن يتم التجسس عليهم أثناء وجودهم في روسيا.



وقال "كل الذين يسافرون إلى روسيا لحضور كأس العالم يجب عليهم أن لا يقللوا البتة من شأن المخاطر الإلكترونية التي ينطوي عليها هذا الأمر".



وأضاف "إذا كنتم تعتزمون أن تأخذوا معكم هاتفا محمولا أو كومبيوترا محمولا أو مساعدا رقميا شخصيا أو أي جهاز إلكتروني آخر، فإياكم وأن تخطئوا الظن: كل البيانات الموجودة على هذه الأجهزة (ولا سيما بيانات التعريف الخاصة بكم) يمكن أن تطّلع عليها الحكومة الروسية أو مجرمون إلكترونيون".



وشدد المسؤول الأميركي على أن الحل الأمثل والأبسط هو أن لا يصطحب معه المرء في رحلته إلى روسيا أي جهاز إلكتروني أساسي أو أن يتخذ إجراءات احترازية مثل نزع البطارية من الجهاز حين لا يكون في وضعية الاستخدام.



وأكد إيفانينا أن المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات هم الأهداف الأساسية لعمليات التجسس، مضيفا "لكن لا تنطلقوا من مبدأ أنه لا قيمة لكم كي يتم استهدافكم".



