وتوقع 26 في المئة آخرون في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الأربعاء، أن تفي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالتزاماتهما، بينما قال 34 في المئة إنهم لا يعلمون ما إذا كان الطرفان سيلتزمان.



وعبر 39 في المئة عن اعتقادهم بأن القمة قللت من خطر وقوع حرب نووية بين البلدين، لكن 37 في المئة رأوا أنها لم تغير شيئا.



وأُجري الاستطلاع على الإنترنت وباللغة الإنجليزية يومي 12 و13يونيو في الولايات المتحدة وشارك فيه أكثر من 1000 شخص منهم أكثر من 400 ديمقراطي و400 جمهوري.