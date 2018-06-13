وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي بسيول، إن لدى واشنطن "أملا كبيرا" بأن يتم نزع القسم الأكبر من السلاح النووي الكوري الشمالي بحلول نهاية الولاية الرئاسية لدونالد ترامب.

ونقلت "فرانس برس" عن بومبيو قوله إن "النزع الكامل للسلاح من شبه الجزيرة الكورية" بناء على تعهد كيم جونغ أون الثلاثاء خلال قمته مع ترامب، يشمل واقعيا ما تطالب به واشنطن، أي أن يكون "قابلا للتحقق ولا عودة عنه".

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وافق خلال القمة التي جمعته بالرئيس الأميركي ترامب، الثلاثاء، على نزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبه، قال ترامب بعد قمة سنغافورة: "لقد باشرنا العملية"، مضيفا أنها "ستبدأ سريعا جدا"، وأنه "ستكون هناك عملية تحقق تشمل العديد من الأشخاص".