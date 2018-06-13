ومثل إيناكي أوردانجارين الذى يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة في سويسرا أمام محكمة ببالما دي مايوركا، الأربعاء، لإبلاغه بالقرار، حسب ما ذكرت "رويترز".

وقضت المحكمة العليا الإسبانية، أمس الثلاثاء، بخفض عقوبة سجن صهر الملك فيليبي إلى خمس سنوات وعشرة أشهر بعد طعن في اتهامات موجهة ضده.

وفى فبراير من العام المنصرم، أدين أوردانجارين وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة استغلال صلاته بالعائلة المالكة للحصول على مبالغ أكبر مما ينبغي من حكومات إقليمية نظير عقود عامة لتنظيم فعاليات رياضية وسياحية، وبالتهرب الضريبي أيضا.