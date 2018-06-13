وبدأ طاقم سفينة "ديكيوتي" في إنزال المهاجرين بميناء كاتانيا صباح الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، واصلت سفينة "أكواريوس"، التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه سي" الإغاثية، رحلتها إلى غرب إسبانيا على مدار أيام، حيث غيرت مسارها بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالها.

ويعد مصير السفينتين دليلا على تغير سياسة الحكومة الإيطالية الشعبوية الجديدة، حيث رفضت دخول سفن إنقاذ تابعة لمنظمات إغاثية ترفع العلم الأوروبي، لكنها سمحت لسفن تابعة للبحرية الإيطالية بدخول موانئها.

وزاد هذا التحول من التوتر في أوروبا، حيث تتهم فرنسا إيطاليا باتباع سلوك غير لائق وغير مسؤول.