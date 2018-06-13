ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ترامب قوله، إنه وعد بذلك بعدما تعهد بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.



ولم يصدر تعليق حتى الآن من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات.



وأعلن الرئيس الأميركي أن القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة الثلاثاء بالزعيم الكوري الشمالي ساهمت في تجنيب العالم "كارثة نووية".



وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة".



وأضاف "لا مزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية أو الأبحاث! الرهائن عادوا إلى الوطن وهم مع عائلاتهم. شكرا أيها القائد كيم، يومنا سويا كان تاريخيا!".