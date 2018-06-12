وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن واشنطن لن ترغم موسكو عى تغيير نهجها السياسي من خلال فرض مزيد من العقوبات عليها.



ولفت البيان إلى أن واشنطن تظهر عجزها مع كل حزمة جديدة من العقوبات التي تفرضها على روسيا، موضحا أنه لن تكون هناك أي نتيجة لهذه العقوبات.



وأضاف أن الدوائر السياسية الأميركية تعيش في أوهام، مبينا أن نهج العقوبات الأميركية "يختلق عداوات في غير مكانها"، بحسب وكالة "كونا" للأنباء.



وكانت الخزينة الاميركية قد فرضت أمس الاثنين حزمة من العقوبات ضد عدد من الشخصيات والمؤسسات الروسية، استنادا إلى قانون أقرته واشنطن قبل عام، يقضي بتشديد العقوبات على روسيا.