وقالت مفو فالاتسي، عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ المسؤولة عن الشؤون الصحية خلال فعالية مؤيدة لإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي: "أوّد أن أعلن أنني صديقة لإسرائيل، وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لإسرائيل"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو جرى تداوله لخطاب ألقته في الفعالية.

ونقلت "فرانس برس" عن فالاتسي قولها في مؤتمر نظّم كجزء من سلسلة فاعليات أقامتها جماعات دينية ومجتمعية مؤيدة لإسرائيل: "نحن نقدركم، نحن نحتفي بكم. اشعروا بأنكم في بلادكم".

وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا "تعليق نشاط فالاتسي بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".

وفالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي الأبرز في جنوب أفريقيا.

ويؤيد الحزب المعارض حل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكانت جنوب أفريقيا قد قررت الشهر الماضي استدعاء سفيرها لدى إسرائيل بعد مقتل 52 فلسطينيا في غزة، خلال تظاهرات رافضة لافتتاح السفارة الأميركية بالقدس.