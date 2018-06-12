ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت قوله: "لا نعلم مع من يتفاوض زعيم كوريا الشمالية. من الواضح أنه يمكن أن يلغي الاتفاق قبل أن يعود لبلاده".

وكان ترامب قرر، الشهر الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، قائلا إنه معيب للغاية، وقرر إعادة فرض العقوبات على إيران.