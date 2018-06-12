وغادر الرئيسان، ترامب وكيم جونغ أون مقرا إقامتهما صباح الثلاثاء وتوجها إلى حيث ستُعقد القمة التاريخية بينهما. حسب فرانس برس.

ومن المقرر أن تجري المصافحة التاريخية بين ترامب وكيم في تمام الساعة التاسعة (الأولى ت غ).

وأرسل ترامب قرابة الساعة السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت سنغافورة (الاثنين 22,00 ت غ) سلسلة تغريدات قال في إحداها إن "البورصة ارتفعت بنسبة 40% تقريبا منذ الانتخابات مع قيمة إضافية في الاقتصاد تناهز سبعة آلاف مليار دولار".



كما تباهى بتسجيل "أدنى نسبة بطالة في التاريخ في صفوف السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية وأدنى نسبة بطالة لدى النساء منذ 21 عاما".



ويستهل ترامب وكيم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا (01,00 ت غ) لقاءهما بمصافحة تاريخية واجتماعات تستمر ساعات عدة.



وفي تغريدة ثانية قال الرئيس الأميركي إن "اللقاءات بين المساعدين تجري جيدا وبسرعة... ولكن في النهاية هذا الأمر لا اعتبار له. سنعرف قريبا ما إذا كان سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق حقيقي، ليس كتلك التي أبرمت سابقا".



كما نشر ترامب تغريدة ثالثة تباهى فيها بأن النتائج الأولية لسياسته إزاء بيونغ يانغ أثمرت، مؤكدا أن "إطلاق الصواريخ (من جانب كوريا الشمالية) توقف".