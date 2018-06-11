وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، يوم الاثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يجب أن يتعامل مع قمة ترامب هذا الأسبوع "بوعي" حسب تعبيره.

وأضاف "إيران تنظر إلى ترامب والولايات المتحدة بتشاؤم كبير"، واعتبر أنهما "مشهوران بعدم الوفاء بالمعاهدات والالتزامات."

وكان ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015، وتوصلت إليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالإضافة إلى إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

وطلب الاتفاق من إيران الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأعلن ترامب إعادة العقوبات الأميركية، في حين يحاول قادة أوروبيون الالتزام بالاتفاق.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة غدا الثلاثاء.