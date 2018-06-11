وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي: "أنا متفائل جدا إزاء فرص نجاح أول لقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي".

وأضاف أن الولايات المتحدة، مستعدة لتقديم "ضمانات أمنية فريدة ومختلفة" عن تلك التي عرضتها حتى الآن على بيونغ يانغ، مقابل نزع أسلحتها النووية "بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه".

ويترق العالم نتائج القمة، التي تجمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنظيره الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، في سنغافورة، حيث تسعى واشطن وبيونغ يانغ الوصول من خلالها إلى اتفاق ينهي حالة العداء بين البلدين.