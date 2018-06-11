وكتب ترامب: "التجارة المنصفة ستصبح تجارة غبية إذا لم تكن متبادلة"، في انتقاد للرسوم التي ستفرضها كندا على واردتها من الحليب الأميركي.

ورفض ترامب الموافقة على البيان الختامي، واتهم بعد انتهاء قمة مجموعة السبع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي ترأس القمة بـ"سوء النية".

وكتب ترامب الاثنين في تغريدة: "لماذا علي بصفتي رئيسا للولايات المتحدة أن أسمح لدول بأن يظل لديها فائض تجاري هائل كما هو الحال منذ عقود، بينما على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب لدينا دفع ثمن كبير وغير منصف؟ هذا أمر غير عادل لشعب أميركا!".

وتابع أن ما يزيد من العجز التجاري كون "الولايات المتحدة تتولى في حلف شمال الأطلسي الكلفة شبه الكاملة لحماية العديد من هذه الدول التي تستغلنا تجاريا (فهي لا تدفع سوى جزء من الكلفة وتضحك)".

وشدد على ضرورة ان يدفع الاتحاد الأوروبي "أكبر بكثير على الصعيد العسكري".

وأضاف ترامب أن ألمانيا "تدفع 1 بالمئة (ببطء) من إجمالي ناتجها الداخلي إلى الحلف الأطلسي، بينما ندفع نحن 4 بالمئة من إجمالي ناتج أكبر بكثير. هل هذا منطقي؟ نحن نحمي أوروبا (وهذا أمر جيد) رغم الخسارة المالية الكبيرة، ثم نتلقى ضربات على صعيد التجارة. التغيير قادم!".

وختم ترامب بالقول: "نعتذر، لكن لا يمكننا أن نسمح لأصدقائنا أو أعدائنا باستغلالنا على صعيد التجارة بعد الآن. علينا أن نضع العامل الأميركي في المرتبة الأولى".