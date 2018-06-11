وأعرب مون عن أمله في أن تؤدي القمة إلى إعلان ثلاثي يشمل سول لإنهاء الحرب الكورية 1950-1953 رسميا.

بيد أن المتحدث باسم مون، يقول إنه من غير المرجح أن يتم مثل هذا الإعلان أثناء وجود ترامب وكيم في سنغافورة.

وفي السياق، أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن ترامب تحدث إلى نظيره الكوري الجنوبي هاتفيا، الاثنين، قبل يوم من عقده قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية.

وأثار ترامب إمكانية عقد مزيد من القمم والاتفاق لإنهاء الحرب الكورية عن طريق استبدال الهدنة الموقعة عام 1953 بمعاهدة سلام، فيما يتعين على الصين وكوريا الجنوبية التوقيع على أي معاهدة قانونية.