وأوضح الرئيس الباكستاني ممنون حسين خلال اجتماع القمة الثامنة عشر لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في الصين بأن باكستان تدعم الجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان وعملية المصالحة السياسية التي تقودها الحكومة الأفغانية، موضحا بأن الاستقرار في أفغانستان مهم لاستقرار جميع الدول في المنطقة.

ووصف حسين خطوة وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في أفغانستان خلال أيام عيد الفطر المبارك بأنها بادرة إيجابية للسلام الإقليمي.

وقال إن الاستقرار في أفغانستان مهم لاستقرار جميع الدول في المنطقة، وأن "السلام والاستقرار في أفغانستان هما هدفنا المشترك، وأن باكستان تقوم بدورها الواجب لتحقيق ذلك وفق استراتيجية شاملة بالتعاون مع أفغانستان.