وأدلى لي بهذه التصريحات قبل عقد اجتماع ثنائي مع كيم في مكتبه. ومن المتوقع أيضا أن يجري رئيس الوزراء محادثات مع ترامب غدا الاثنين (11 يونيو حزيران).

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وكيم في منتجع جزيرة سنتوسا يوم الثلاثاء (12 يونيو حزيران). وستركز القمة على برنامج كوريا الشمالية النووي والحصول على مساعدات اقتصادية من واشنطن.