أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج إن التكلفة الإجمالية لاستضافة القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تصل إلى نحو 20 مليون دولار، مُضيفا أن بلاده مُستعدة لتحمل التكاليف.
وأدلى لي بهذه التصريحات قبل عقد اجتماع ثنائي مع كيم في مكتبه. ومن المتوقع أيضا أن يجري رئيس الوزراء محادثات مع ترامب غدا الاثنين (11 يونيو حزيران).
ومن المقرر أن يلتقي ترامب وكيم في منتجع جزيرة سنتوسا يوم الثلاثاء (12 يونيو حزيران). وستركز القمة على برنامج كوريا الشمالية النووي والحصول على مساعدات اقتصادية من واشنطن.