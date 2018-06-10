ووصل ترامب إلى قاعدة "بايا ليبار" الجوية في سنغافورة، ولقي في استقباله عددا من المسؤولين. وسيتوجه فيما بعد إلى فندق شانغريلا، حسب ما ذكر البيت الأبيض.

ويضم الوفد المرافق لترامب وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، والمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز.

وكان كيم وصل إلى سنغافورة، صباح الأحد، قبل القمة التي قد تنهي خلافا نوويا بين بلاده وواشنطن.

وقام كيم بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج جوا منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية في 2011.

وستكون للرئيسين لقاءات مع مسؤولين سنغافوريين قبيل انعقاد القمة، يوم الثلاثاء.