ورافقت قوة كبيرة من الأمن موكب الزعيم إلى فندق سانت ريجيس، بعد وصوله بقليل إلى المطار، الأحد. ومن المتوقع أن يجتمع كيم مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج في وقت لاحق الأحد.

وستركز القمة المرتقبة بين كيم وترامب في 12 يونيو الجاري على البرنامج النووي لبيونغيانغ والمساعدات الاقتصادية المحتملة من واشنطن.

من جانبه، قال وزير داخلية سنغافورة، كاي شانموغام، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن التحدي الأبرز في تحضير القمة المرتقبة بين ترامب وكيم هو ضيق الوقت والمعايير الأمنية المشددة، التي طالب بها الجانبان.

وأكد الوزير أنه تم تأمين تلك المتطلبات وأن التنسيق الأمني مع الجانبين كان إيجابيا.

وترفض سنغافورة إعطاء أرقام محددة لعدد رجال الأمن، الذين يؤمنون القمة، غير أن أرقام غير رسمية تشير إلى نشر حوالي 5 آلاف رجل أمن وشرطة وأمن خاص لهذا الحدث.