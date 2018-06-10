كما غادرت طائرة شحن مختلفة كانت قد رافقت كيم خلال الزيارة، التي قام بها للصين في الآونة الأخيرة بيونغيانغ في طريقها على الأرجح إلى سنغافورة، قبل اجتماع القمة الذي يعقده كيم مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة في بيان أنه من المقرر أن يلتقي كيم مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونغ، في وقت لاحق اليوم.

وقام كيم بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج جوا منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية في 2011 ورافقت طائرة الشحن تلك وهي من طرازاليوشن-76 طائرته الشخصية وهي من طراز اليوشن 62 إم إلى داليان في الصين في مايو.

وغادرت طائرة من طراز اليوشن-76 بيونغيانغ في ساعة مبكرة من صباح الأحد وتوقفت في قوانغتشو بجنوب الصين قبل أن تواصل رحلتها في طريقها إلى سنغافورة على الأرجح، حسبما أظهرت خدمات تعقب الرحلات الجوية.

متعلقات الزعيم

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" بسنغافورة أن شاحنات تبريد ستكون في الانتظار في مطار تشانجي لاستقبال طائرة الشحن، موضحة أن من المعتقد أن الطائرة تحمل مواد غذائية بالإضافة إلى سيارات فاخرة عدة لمرافقة الزعيم الكوري الشمالي.

ولا يمكن للطائرة اليوشن-76 الطيران أكثر من 3 آلاف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود، إذا كانت تحمل شحنة ثقيلة.

ومن المتوقع أن تتوقف في مكان مناسب في طريقها إلى سنغافورة، التي تبتعد 4700 كيلومتر عن مطار سنان في بيونغيانغ أو الطيران بشحنة مخففة.