وأعرب وزير الداخلية الالماني هورست سيهوفر في بيان عن سروره "بإعادة المشتبه به الذي يلاحقه القضاء، إلى ألمانيا"، مبديا أمله في أن يمثُل العراقي علي بشار (20 عاما) "سريعا" أمام المحكمة.

وكان علي بشار وصل إلى ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 في أوج أزمة المهاجرين. وأقدم على اغتصاب وقتل سوزانا فيلدمان (14 عاما) في فيسبادن في غرب ألمانيا بين 22 و23 أيار/مايو الماضي، حسب الشرطة.

وأوقف الشاب الجمعة عند الساعة الثانية صباحا، في قضاء زاخو البلدة التي تضم 350 ألف نسمة والواقعة على الحدود العراقية التركية.

وكانت ألمانيا أعلنت أن عراقيا يشتبه بأنه قتل فتاة يهودية ألمانية أوقف الجمعة في شمال العراق بعدما فر إلى هذه المنطقة ما أثار استياء واسعا.

ورغم عدم وجود اتفاقية لاسترداد المطلوبين بين البلدين، وضعت السلطات بشار على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا متجهة من أربيل الى فرنكفورت، حسب تقارير إعلامية المانية.

ومن المتوقع أن يخضع لجلسة استجواب لإصدار قرار باعتقاله فور وصوله إلى فرانكفورت، حسب المصادر نفسها.

وقال وزير الداخلية الألماني إن إعادة بشار تشكّل "عزاء صغيرا" لعائلة الضحية، مضيفا أن "من المهم بالنسبة إلى مجتمعنا أن تُكشف هذه الجرائم وأن يُحاكم المشتبه بهم".