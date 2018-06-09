وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك الكندية، والتي استضافت قمة الدول السبع الكبرى، على أن مجموعة السبع قد تعهدت بمراقبة الطموحات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن عودة روسيا إلى المجموعة سيكون أمرا جيدا، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وفي الشأن الكوري، أشار الرئيس الأميركي إلى أن هناك فرصة "فريدة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية، وتحقيق السلم والرفاهية في ذلك البلد، مؤكدا أن بيونغيانغ لا تزال تعمل بشكل جيد مع واشنطن حتى الآن.

وقال في ختام القمة، إنه اقترح على شركائه إقامة منطقة تجارة حرة لمجموعة السبع دون تعريفات أو حواجز، مشيدا بمحادثات تجارية "مثمرة للغاية" مع نظرائه، مانحا عشر نقاط على عشر لنوعية علاقاته مع القادة الآخرين، مشيرا على وجه الخصوص إلى جاستن ترودو وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل.