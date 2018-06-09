وقال المتحدث باسم بوتن، ديمتري بيسكوف، للصحفيين السبت، إن بوتين وترامب ناقشا احتمالات اجتماعهما في مكالمة هاتفية في مارس وتحدثا عن مواقع محتملة، بينها فيينا.

وفي معرض حديثه في تشينغداو في الصين، حيث يشارك بوتن في قمة إقليمية، أوضح بيسكوف أنه "لم تكن هناك اتفاقات أو تفاهمات محددة، ولا تجري مناقشات محددة الآن".

وأوضح بيسكوف أن مسألة الاجتماع طرحت للنقاش أيضا خلال محادثات بوتن مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في وقت سابق هذا الأسبوع ، لكنه أكد أن روسيا والولايات المتحدة في حاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها في البداية.