ويأتي إعلان طالبان بعد إعلان الحكومة وقفا لإطلاق النار يوم الخميس.

وقالت طالبان إن وقف إطلاق النار لن يشمل القوات الأجنبية، وإن عملياتها ضدها ستستمر، ‬وأضافت أنها "ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم".

والخميس أعلن الرئيس أشرف غني وقفا غير مشروط لإطلاق النار مع طالبان، تزامنا مع قرب نهاية شهر رمضان، لكنه استثنى جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم "داعش".

وجاء قرار غني عقب اجتماع رجال دين مسلمين الأسبوع الماضي، أصدروا خلاله فتوى بتحريم التفجيرات الانتحارية التي أعلن "داعش" المسؤولية عن هجوم منها، أسفر عن مقتل 14 شخصا عند مدخل سرادق يضم جمعا من رجال الدين في العاصمة كابل.

وأوصى رجال الدين أيضا بوقف إطلاق النار مع طالبان، التي تحارب لفرض سطوتها، بعد إطاحة حكمها عام 2001.

وأخذ غني بالتوصية، وقال إن وقف إطلاق النار سيستمر حتى يوم 20 يونيو الجاري.

وكان الرئيس الأفغاني قد حث من قبل على وقف لإطلاق النار مع طالبان، ولكن هذا كان أول عرض غير مشروط منذ انتخابه في 2014.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس عن موقف عسكري أكثر تشددا في أفغانستان، تضمن تصعيدا في الغارات الجوية بهدف إرغام طالبان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.