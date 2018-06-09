وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن العربات العسكرية من نوع "سترايكر" المدرعة المعدة لنقل الجنود.

ووقع الاصطدام المفاجئ صباح الخميس الماضي، على بعد نحو 50 كيلومترا من حدود بولندا وليتوانيا.

وقال متحدث باسم الجيش الأميركي في أوروبا، إن 15 عشرة جنديا أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفيات المحلية، ومكث 10 منهم ليلة في المستشفى.

ويجري الجيش الأميركي إلى جانب جيوش 18 دولة أخرى مناورات "سيبر سترايك"، في كل من بولندا ولتوانيا ولاتفيا وإستونيا، لأجل التدرب على صد هجوم محتمل.

وبدأت المناورات في الثالث من يونيو، ويرتقب أن تختتم في الخامس عشر منه.