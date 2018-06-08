وقالت "روساتوم" في بيان أن "المسؤولين في المجال النووي الروسي والصينيين وقعوا أكبر مجموعة عقود في تاريخ الشراكة النووية بين البلدين".

وتم توقيع الاتفاقات أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين.

وتنص هذه العقود على بناء أربع وحدات تحمل مفاعلات مع قدرة تبلغ 1200 ميغاوات، اثنان منها في محطة تينوان النووية الموجودة أصلا، واثنان في محطة شوداباو، التي يتم بناؤها حاليا.

كما ينص عقد آخر على أن تزود روسيا الصين بمعدات ووقود وخدمات لمشروع مفاعل سريع، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتضمنت الاتفاقيات أيضا تقديم روسيا معدات لمولدات كهرباء حرارية تستخدم في برنامج الفضاء الصيني المخصص لاستكشاف القمر.

وعلّق رئيس مجلس ادارة شركة روساتوم اليكسي ليخاشيف على هذه الاتفاقيات قائلا: "اليوم، روسيا والصين هما قائدتا الصناعة النووية العالمية. توقيع هذه الاتفاقات هو أفضل تأكيد لشراكتنا مع أصدقائنا الصينيين".

وأضاف: "طوّرنا إطارا لتصميم وبناء مشترك في موقع تينوان من قبل مختصين روس وصينيين. سنواصل معا بناء وحدات من الجيل الثالث، هي الأحدث في الصين".

وتنسق روسيا والصين في العديد من المشاريع النووية منها بناء محطات نووية، والتزود بمنتجات مخصصة لـ"الطب النووي".