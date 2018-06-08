وأضاف الرئيس الأميركي "نرغب في التطبيع، نعم"، مشيرا إلى أن الرسالة التي بعث بها إليه الزعيم الكوري الشمالي كانت "دافئة وودية.. وأنا قدّرتها كثيرا".



وأوضح ترامب أن الرسالة "لم تقل شيئا إلا "أننا متشوقون لرؤيتكم ومتشوقون للقمة ونأمل أن تحصل أمور رائعة"، وبالتالي فإننا ثمنّاها".



ومع أن الرئيس الأميركي عبّر عن اعتقاده بأن القمة ستفضي إلى "تقدم كبير"، إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تؤول المحادثات التاريخية إلى الفشل.



وقال "أنا مستعد للمغادرة (..) آمل أن لا أضطر لهذا الأمر. أعتقد حقا أن كيم جونغ-أون يريد تحقيق أمر رائع لشعبه وكذلك لعائلته ولنفسه أيضا".



وتعهد ترامب أيضا أن يبحث مع كيم قضية المواطنين اليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.



إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أبلغه شخصيا أن كوريا الشمالية مستعدة لنزع سلاحها النووي.



وقال بومبيو "لقد قال لي شخصيا إنه مستعد لنزع السلاح النووي، وإنه يدرك أن النموذج الحالي لا يعمل".



وأضاف أن كيم أبلغه أيضا "أنه مستعد لنزع السلاح النووي ويدرك أيضا ... أن الأمر يجب أن يكون كبيرا وجريئا وأن علينا أن نتفق على إحداث تغييرات كبيرة".