ونقلت الصحيفة عن تقارير قولها إن السائق قد يكون كوريّا شماليا انشق عن بلاده، ويسعى إلى الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الصور، السيارة المحطمة بعد أن خربت بوابة السفارة في العاصمة سيول.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل في أواخر الأربعينيات من عمره، عقب الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إن السائق لم يكن ثملا، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الحادث، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر.

وتابعت أن امرأة كانت في مقعد الراكب داخل السيارة أصيبت بجروح بسيطة، نقلت على إثرها إلى مستشفى محلي.