وبدأ التصويت، الخميس، في المطارات والبوابات الحدودية في تركيا، إضافة الى البعثات الدبلوماسية التركية في 60 دولة، فيما تغلق مراكز الاقتراع بالخارج يوم 19 يونيو.

ويحق لنحو 3 ملايين تركي التصويت في الانتخابات، التي تجرى قبل أكثر من عام من موعدها المقرر.

ونصف من يحق لهم التصويت، أي 1.4 مليون مقيمون في ألمانيا، حيث أقيمت مراكز اقتراع في 13 مدينة.

وستدشن الانتخابات عهدا جديدا من الرئاسة التنفيذية، التي ستركز مزيدا من السلطات في يد الرئيس، وتلغي منصب رئيس الوزراء، إذ تمت الموافقة على ذلك بهامش ضئيل في استفتاء العام الماضي.