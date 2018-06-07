وردا على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحفي، أقر رئيس مجلس النواب بأنه لا يملك "الجواب التقني" على هذا الجدل القانوني، مضيفا: "بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون".

وبذلك ينضم راين إلى الأصوات، التي ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترامب، الاثنين، أن لديه "الحق المطلق" في العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك في تغريدة حمل فيها على التحقيق حول التدخل الروسي في حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويصعد الرئيس الأميركي منذ أشهر هجماته على التحقيق، الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، والذي يحظى بالاحترام بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وكتب ترامب على تويتر: "كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك إذا لم ارتكب أي خطأ؟".

والتحقيق الذي يشمل تواطؤا محتملا بين فريق دونالد ترامب وموسكو واحتمال "عرقلة سير القضاء" من قبل الرئيس الأميركي بمثابة سيف مصلت على ولايته الرئاسية.