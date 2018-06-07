وأبلغ ديفيد غلاوي مسؤول شؤون المخابرات والتحليل بوزارة الأمن الداخلي وهيلي تشانغ نائبة المستشار العام للوزارة لجنة بمجلس الشيوخ أن الوزارة تحتاج إلى سلطة جديدة.

وقال المسؤولان في شهادة مكتوبة اطلعت رويترز على تفاصيلها "تستخدم الجماعات الإرهابية في الخارج طائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات في ساحة القتال وتواصل التآمر لاستخدامها في هجمات إرهابية في أماكن أخرى. هذا تهديد خطير للغاية ويلوح في الأفق ونحن غير مستعدين للتصدي له في الوقت الراهن".

وفي الشهر الماضي طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بينها الجمهوري رون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلي بالمجلس وكلير ماكسكيل أكبر عضوة ديمقراطية باللجنة مشروع قانون يقضي بمنح وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل تفويضا "لحماية المباني والممتلكات عندما تتعرض سلامة المواطنين لأخطار أمنية من إحدى الطائرات بدون طيار".

وقال جونسون إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين تدعم مشروع القانون.

وأضاف جونسون أن "الحكومة الاتحادية ليس لديها السلطات القانونية التي تحتاجها لحماية المواطنين الأميريكيين من هذا النوع من الأخطار. التهديدات التي تمثلها الطائرات بدون طيار أكبر من أن يتم تجاهلها".