ووصف دميرطاش في خطابه نفسه، الأربعاء، بأنه "سجين سياسي"، مجرد من الحق في محاكمة عادلة، فيما تم بث مقطع فيديو لاحقا لكلمته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وطلب دميرطاش التصويت له في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو، قائلا إن "الممارسات المناهضة للديمقراطية حولت تركيا إلى واحدة من أكثر المجتمعات غير السعيدة والتشاؤمية".

والمحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، والبالغ من العمر 45 عاما، والذي سجن في أدرنة غربي تركيا، ألقي القبض عليه في عام 2016 لصلته المزعومة بالمقاتلين الأكراد المحظورين.

ويواجه حكما بالسجن لمدة 142 عاما بتهمة قيادة منظمة إرهابية وغيرها من الجرائم، فيما ينفي دميرطاش ارتكاب خطأ.