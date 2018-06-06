وقال الجيش إن الضربة الجوية التي نفذت الثلاثاء استهدفت مناطق هاكورك وجارا ومتينا والزاب وقنديل وأفاسين بشمال العراق ودمرت 16 هدفا.

وعادة ما تنفذ تركيا ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق، حيث يتمركز الحزب في جبال قنديل كما هددت أيضا بتنفيذ عمليات في سنجار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، مشيرا إلى عملية للجيش التركي لطرد مقاتلين أكراد من جزء من شمال سوريا: "حيدنا 4500 إرهابي في عفرين. لقد فروا".

وأضاف خلال تجمع انتخابي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو: "قنديل هي التالية وسنجار بعدها. سنواجه كل من يهدد ويزعج بلادي".

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، مما أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص.

وكثيرا ما يستخدم المسؤولون الأتراك تعبير "تحييد" في تصريحات عن هجمات على مسلحين دون ذكر تفاصيل. ويُفهم ذلك بشكل عام على أنهم قُتلوا أو اعتقلوا أو أصيبوا.