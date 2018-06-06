وأضاف لو دريان في تصريحات لراديو أوروبا 1: "دائما ما يكون التلاعب بالخط الأحمر خطيرا"، لكنه قال إن خطط إنقاذ الاتفاق النووي لاتزال كما هي.

وعاد التوتر بين إيران والغرب منذ أن قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية عام 2015، قائلا إنه معيب بشدة.

وأدلى لو دريان بالتصريحات بعد يوم من حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فرنسا على الاهتمام بالتعامل مع "العدوان الإقليمي" الإيراني.

وقال نتانياهو إنه لم يعد بحاجة لإقناع باريس بالانسحاب من الاتفاق النووي، لأنه سينهار على أي حال تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.