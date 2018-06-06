وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، طرح صحفي على ماكرون، سؤالا بشأن تقرير لشبكة (سي.إن.إن) الاثنين، ذكر أن اتصالا هاتفيا بين الرئيس الفرنسي وترامب، الأسبوع الماضي كان "فظيعا".

واستعار ماكرون، اقتباسا لزعيم بروسيا في القرن 19، أتوفون بسمارك، لخص به سياسته القائمة، على الإحجام عن الإعلان عما يدور بينه وبين زعماء العالم من محادثات.

وقال ماكرون، للصحفيين: "مثلما دأب بسمارك، على القول إذا أوضحنا للناس كيف تصنع النقانق فلن يتناولوها على الأرجح".

وأضاف: "لذلك أود أن يرى الناس الوجبة جاهزة، لكني لست مقتنعا بأن التعليقات، التي تدور في المطبخ تساعد في توصيل الوجبة أو تناولها".

وجاء في نص من الرئاسة الفرنسية، لاتصال ماكرون، مع ترامب، الأسبوع الماضي، أن الرئيس أبلغ نظيره الأميركي، بأن قراره فرض تعريفات على صادرات حلفاء الولايات المتحدة "غير مشروع" و"خاطئ".

وذكر نص أقصر من البيت الأبيض، لنفس الاتصال أن المحادثة ركزت، على التجارة والهجرة دون الخوض في التفاصيل.

ونقلت (سي.إن.إن)، عن مصدر لم تحدده قوله: "ماكرون ظن أنه سيتمكن من التعبير عما يجول بخاطره، على أساس العلاقة. لكن ترامب، لا يطيق الانتقاد على هذا النحو... (الاتصال) سيء تماما. لقد كان فظيعا".

وعبر ماكرون، عن استيائه من كثرة أحاديث سلفه، فرانسوا هولاند، غير الرسمية للصحفيين، مما دفعه للاحتفاظ بمسافة بينه وبين وسائل الإعلام، ومنع معاونيه من الإدلاء بأحاديث عما يدور خلف الكواليس داخل الرئاسة.