وذكرت وكالة دوغان الخاصة للأنباء أن حاجزا للشرطة أوقف رسام الكاريكاتور نوري كورتجابا (69 عاما)، الاثنين، فيما كان يستقل حافلة في مدينة بالوفا شمال غربي تركيا، وأودعه السجن.

لكن محكمة أمرت، مساء الثلاثاء، بإطلاق سراحه ولكن مع إبقائه تحت الرقابة القضائية، بحسب ما نقلت الوكالة نفسها عن المحامي، أرديم أكيوز، وكيل الدفاع عن الرسام.

وكان المحامي تحدث قائلا إثر توقيف موكله إن السلطات اعتقلته تنفيذا للحكم الصادر بحقه بعد رفض محكمة الاستئناف الطعن، الذي قدمه بالحكم الابتدائي.

وحكم على كورتجابا بالسجن مدة عام وشهرين و15 يوما بسبب رسوم كاريكاتورية عدة نشرها عام 2015.

ووفق القانون في تركيا فقد سمح له بالبقاء طليقا قبل البت بالحكم في الاستئناف، لكن ما إن رفض الطعن حتى صدرت مذكرة اعتقال بحقه.

وقال أكيوز أيضا إنه لم يكن واضحا ما هي الرسوم أو التعابير، التي كانت مصدر التهم ضده.

وكورتجابا، الذي نشرت رسومه في صحيفة إيدينليك اليومية نشرت له أيضا صحف عدة أخرى منها حرييت وجمهورييت إضافة إلى مجلة غيرغير الساخرة.

وانتقد الحكم رسام الكاريكاتور في جمهورييت، موسى كارت، الذي حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات و9 أشهر في أبريل بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية" خارجة عن القانون.

ونقلت عنه صحيفة جمهورييت قوله: "يبدو أن الحزب الحاكم لم يتخلى عن فكرة تحييد رسامي الكاريكاتور بإحكام قضائية بالسجن".

وأضاف كارت: "آمل وأتمنى أن هذا المناخ السياسي الخالي من حس الفكاهة سيتغير في 25 يونيو".

وتتجه تركيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 يونيو يسعى أردوغان من خلالها إلى ولاية جديدة برئاسة ذات صلاحيات كاملة.