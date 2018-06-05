ومتحدثا في مقابلة مع قناة "أو آر إف" التلفزيونية النمساوية مساء الاثنين، قال بوتن إنه لن يعقب على تكهنات بشأن استفتاء يمكن أن يبقيه في السلطة بعد انتهاء فترته الراهنة.

وبوتن البالغ من العمر 65 عاما نصب الشهر الماضي رئيسا لفترة ثانية تمتد لست سنوات.

ويعد بوتن أطول رئيس يتولى حكم روسيا منذ جوزيف ستالين.

وقضى بوتن فترتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات في 2000-2008 قبل أن ينتقل المنصب لرئيس الوزراء بسبب ضرورة احترام الحد الأقصى لتولي الرئيس لفترتين متعاقبتين، وانتخب حليف بوتن العتيد، ديميتري ميدفيديف رئيسا وقتها.

وعاد بوتن للرئاسة في 2012 بعد أن مدت الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات في عهد ميدفيديف.