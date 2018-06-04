وأطلقت نيودلهي الصاروخ "أغني 5" عبر منصة إطلاق متحركة في جزيرة "عبد الكلام"، قبالة ساحل أوديشا شرقي البلاد، الأحد، وذلك بحسب مصادر عسكرية هندية.

ووفقا لمواصفات الصاروخ "أغني 5"، فإن مداه يصل إلى 5000 كيلومتر، فيما يبلغ طوله 17 مترا وقطره متران، ويزن حوالي 50 طنا، فيما تبلغ زنة الرأس المتفجر أو الحمولة الكاملة إلى 1.5 طن.

ووفق لمسؤول في منظمة الأبحاث والتطوير الدفاعية الهندية، يعتبر "أغني 5" الأكثر تطورا من حيث تقنيات الملاحة والتوجيه والرؤوس الحربية والمحركات، كما أنه الصاروخ الأبعد في ترسانة الصواريخ الهندية.

يشار إلى أن السلسلة تتضمن صواريخ أغني 1 وأغني 2 وأغني 3 وأغني 4، الباليستية متوسطة المدى، ويتراوح مداها بين 700 كيلومتر و4000 كيلومتر، كما يتضح من الإنفوغرافيك المرفق.

وبذلك باتت الهند واحدة من دول قليلة تمتلك صواريخ يصل مداها إلى نحو 5000 كيلومتر، وهذه الدول هي الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وإلى جانب سلسلة صواريخ "أغني"، تمتلك الهند مجموعة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز "بريثفي" التي يتراوح مداها بين 150 و350 كيلومترا.

وكانت الهند شرعت في برنامجها الصاروخي في العام 1983، ويعتبر الرئيس الهندي السابق الدكتور أبو بكر زين العابدين عبد الكلام، "أبو البرنامج الصاروخي" الهندي.