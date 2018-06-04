ورصدت عدسات الكاميرا الوزير التركي وهو يسير في الشارع بين حشد من الناس، قبل أن يتقدم منه أحد الصحفيين ويوجه له سؤالا، أثار غضبه، مما دفعه للتهجم على الصحفي وصفعه.

ورد الصحفي، الذي كان يحمل كاميرا كذلك، قائلا: "لقد كنت أقوم بعملي فحسب"، في حين واصل الوزير طريقه وسط ذهول بعض الحاضرين.

وقال عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن الصحفي سأل فاقي بابا: "هناك اتهامات بتوجيه حراسك للسلاح في وجه حشد المواطنين".

وغرد أحد الأتراك من مستخدمي موقع تويتر: "فاقي بابا يستمر في "صفع" تركيا"، كما غرد شخص آخر: "فاقي بابا يصفع حرية الصحافة في الوجه. أوقفوا الدكتاتورية".